Партія MK у ПАР може оскаржити результати місцевих виборів — Daily Maverick

У ПАР партія uMkhonto Wesizwe (MK) не відкидає звернення до Виборчого суду через заявлені порушення під час місцевих виборів 2026 року. Керівники політичної сили повідомили про численні скарги від членів партії та її прихильників. Про це повідомляє Daily Maverick.

Представник партії Далі Мпофу заявив журналістам у центрі підрахунку результатів у Дурбані, що керівництво оцінить серйозність отриманих скарг, перш ніж ухвалювати рішення про юридичні кроки. За його словами, партія поки не готує судових документів, однак не виключає такого варіанта, якщо серйозні претензії не будуть розглянуті.

Заперечення щодо eThekwini

У суботу ввечері MK подала до Незалежної виборчої комісії ПАР (IEC) формальне заперечення відповідно до розділу 65. Воно стосується можливих порушень у метрополії eThekwini.

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Перший заступник президента партії Дудузане Зума заявив, що MK визнає підсумки голосування лише за умови, що вважатиме виборчий процес вільним і чесним. Він сказав, що про можливі збої чи інші порушення повідомили люди на місцях, а також закликав IEC до співпраці.

Результати голосування

4 листопада MK уперше взяла участь у місцевих виборах. За наведеними даними, партія здобула понад 3,7 млн голосів по країні, або 9,8%. Найвищий результат вона отримала у провінції Квазулу-Натал — понад 34% голосів, однак не змогла здобути абсолютну більшість у метрополії eThekwini.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса, як очікується, офіційно оголосить результати місцевих виборів у неділю, 8 листопада, о 18:00.

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