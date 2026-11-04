Партія MK у ПАР закликала іноземців без документів легалізуватися або виїхати — TimesLIVE

Партія MK у ПАР заявила, що іноземці без законного імміграційного статусу мають легалізувати своє перебування в країні або повернутися до країн походження законним шляхом. Заяву оприлюднили після зустрічі президента партії Джейкоба Зуми з керівництвом руху March and March, який виступає проти нелегальної імміграції, повідомляє TimesLIVE.

Зустріч із рухом March and March

За даними MK, під час зустрічі обговорювали нелегальну імміграцію та виконання імміграційного законодавства. У партії заявили, що Зума визнав роботу руху щодо проблеми іноземців без документів, а March and March відзначив внесок MK у розв’язання цього питання.

Рух очолює Джасінта Нгобесе-Зума. March and March організовував загальнонаціональні протести з вимогами посилити прикордонний контроль і депортувати іноземців без документів. За даними видання, частина акцій переросла в насильство. Протести посилилися після рішення Конституційного суду, який визнав неконституційними та недійсними ключові процедурні положення Закону про біженців.

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Обмеження на демонстрації

Поліція ПАР і міністерство поліції подали до Високого суду Дурбана термінові заяви про обмеження демонстрацій March and March. Це сталося після попередніх маршів, під час яких перекривали дороги, пошкоджували майно та відбувалися насильницькі сутички.

Суд зобов’язав рух призупинити акції до 6 листопада. Надалі демонстрації дозволено проводити лише з 9:00 до 15:00 або 16:00 визначеними маршрутами. Учасникам також заборонили мати при собі зброю, зокрема палиці, та приховувати обличчя.

На відміну від March and March, який виступає за негайну депортацію, MK закликала застосовувати законну процедуру для легалізації статусу або виїзду з країни. У партії також наголосили, що контроль за виконанням імміграційних законів не має бути виправданням ксенофобії, дискримінації чи насильства.

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