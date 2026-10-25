Партія народної дії Сінгапуру обрала 12 членів керівного комітету — Channel NewsAsia

У Сінгапурі Партія народної дії (PAP) обрала 12 членів 39-го центрального виконавчого комітету — свого найвищого керівного органу. Під час таємного голосування на партійній конференції 25 жовтня їх обрали з-поміж 19 кандидатів, повідомляє Channel NewsAsia.

До обраних членів комітету увійшли прем’єр-міністр і міністр фінансів Лоуренс Вонг, старший міністр Лі Сянь Лун, міністр освіти Дезмонд Лі, міністр оборони Чан Чун Сін, міністр соціального та сімейного розвитку Масагос Зулкіфлі, міністр внутрішніх справ К. Шанмугам, міністерка сталого розвитку та довкілля Грейс Фу, міністр національного розвитку Чі Хун Тат, міністр юстиції Едвін Тонг, міністерка в офісі прем’єр-міністра Індрані Раджа, міністр охорони здоров’я Онг Є Кун і міністр закордонних справ Вівіан Балакрішнан.

Кооптовані члени

Міністра енергетики, торгівлі та промисловості Тан Сі Ленга та виконувача обов’язків міністра у справах мусульман Закі Мохамада кооптували до комітету. Вони посіли 13-те та 14-те місця відповідно за кількістю голосів партійних кадрів. Конституція PAP дозволяє кооптувати до шести членів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Депутати першого терміну Джеффрі Сіоу та Джасмін Лау потрапили до списку номінантів, однак їх не обрали за підсумками голосування. За даними співрозмовників Channel NewsAsia в партії, серед інших кандидатів були депутат Алекс Ям, міністерка цифрового розвитку та інформації Джозефін Тео та друга міністерка внутрішніх і закордонних справ Сім Анн.

Перше голосування для Вонга

Голосування стало першим для генерального секретаря PAP Лоуренса Вонга після того, як минулого року він очолив партію на загальних виборах як прем’єр-міністр. Партійна конференція PAP відбувається раз на два роки.

Імена інших кооптованих членів, а також призначення на посади голови, генерального секретаря, скарбника й організаційних секретарів мають оголосити найближчими тижнями. На конференції Вонг заявив, що партія повинна й надалі здобувати довіру сінгапурців результатами роботи, своєю поведінкою та якістю служіння громадянам.

Читай нас у