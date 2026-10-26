Партія Непалу розгляне експертизу аудіо щодо депутата Сунара — Kathmandu Post

У Непалі дисциплінарна комісія правлячої партії «Растрія Сватантра» збирає додаткові докази та може призначити технічну експертизу аудіозапису, приписуваного члену центрального комітету і депутату Кхагендрі Сунару. У письмовій відповіді партії політик заперечив, що голос на записі належить йому, та заявив про змову проти себе, повідомляє Kathmandu Post.

Звинувачення перевіряє партійна комісія

Перевірку почали після публікації видання Jana Aastha про ймовірне насильство та погрози жінці. Видання оприлюднило аудіозапис, який, за його твердженням, містить нецензурні образи жінки, вимагання грошей і погрози вбивством з боку чоловіка, голос якого приписують Сунару.

Jana Aastha також заявило, що депутат нібито пообіцяв жінці шлюб, створив її відверті відео та фотографії, а згодом використовував їх для шантажу. Дисциплінарна комісія ще не встановила достовірність цих тверджень і має перевірити, чи підтверджуються звинувачення взагалі.

Після появи публікації генеральний секретар партії Біпін Ачар'я передав справу до дисциплінарної комісії. Партія також доручила Сунару не брати участі у заходах як члену центрального комітету та парламенту на час розслідування.

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Слідча група очікує інтерв'ю

Комісія сформувала слідчу групу із шести осіб, яку координує заступник голови дисциплінарної комісії Харі Чандра Бхаттараї. Група відвідала редакцію Jana Aastha та отримала докази, зокрема аудіозапис, приписуваний депутату.

Також група звернулася до телеканалу News 24 Television із запитом на запис інтерв'ю жінки для програми Sidha Kura. Станом на час коментаря Бхаттараї комісія ще не отримала цей запис.

За даними Kathmandu Post, у телевізійному інтерв'ю жінка сказала, що насильства не було. Член слідчої групи зазначив, що це та заперечення Сунара ускладнили перевірку та можуть свідчити про суперечність між її попередніми твердженнями й інтерв'ю. Після отримання запису інтерв'ю група має вирішити, чи потрібен технічний аналіз аудіо, а також визначити порядок подальшого опитування депутата. Бхаттараї зазначив, що експертиза, якщо її визнають необхідною, може подовжити розслідування.

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