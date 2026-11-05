Партія Раам рекомендуватиме Айзенкота для формування уряду Ізраїлю — Der Spiegel

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог почав у Єрусалимі консультації з представниками партій щодо формування уряду після отримання офіційних остаточних результатів виборів. Як повідомляє Der Spiegel, зустрічі в президентській резиденції триватимуть до вечора четверга.

Герцог заявив, що має намір провести з представниками фракцій відкриті, відверті та критичні розмови й порушувати складні питання. Він закликав політичні сили до творчості, мужності та доброї волі, зазначивши, що хоче уникнути нових виборів.

Розподіл місць у Кнесеті

На виборах 27 жовтня найбільше місць здобула правоконсервативна партія «Лікуд» прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу — 27 із 120. Центристська партія «Яшар» колишнього військового керівника Ґаді Айзенкота отримала 21 мандат.

Праворелігійний блок Нетаньягу має 53 місця, а опозиційний альянс Айзенкота — 48. Дві ізраїльсько-арабські партії, Раам та Об'єднаний список, разом отримали 19 мандатів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Рекомендація Раам

Партія Раам заявила, що рекомендуватиме Айзенкота для формування наступного уряду та має озвучити цю позицію під час консультацій із Герцогом. За повідомленнями медіа, Айзенкот може першим отримати від президента доручення сформувати уряд, оскільки може мати найбільше рекомендацій.

За підтримки обох ізраїльсько-арабських партій альянс Айзенкота суто арифметично міг би розраховувати на 67 місць, тоді як для більшості в Кнесеті необхідний 61 мандат. Водночас опозиційні сили не мають спільної позиції щодо участі ізраїльсько-арабських партій у майбутньому уряді.

За традицією президент доручає сформувати кабінет кандидатові, який, на його думку, має найкращі шанси здобути парламентську більшість. Це не обов'язково має бути лідер найбільшої партії.

Читай нас у