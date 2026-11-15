Партія центру Швеції обрала соціал-демократів для переговорів — The Local Sweden

Партія центру Швеції вирішила продовжити переговори щодо формування уряду із соціал-демократами та іншими лівоцентристськими силами. Про це у неділю ввечері оголосила лідерка партії Елізабет Танд Рінгквіст, повідомляє The Local Sweden.

Вибір між двома пропозиціями

У п’ятницю Партія центру отримала від лідерки соціал-демократів Магдалени Андерссон та лідера поміркованих Ульфа Крістерссона пакети пропозицій щодо політики й механізмів її реалізації. Танд Рінгквіст назвала обидві пропозиції серйозними та ґрунтовними.

Після розгляду пропозиції Андерссон Партія центру обрала варіант соціал-демократів для подальших переговорів. Лідерка партії зазначила, що для створення урядової альтернативи з підтримкою парламенту необхідно узгодити зміст і напрям політики, фінансування ключових реформ та питання парламентської підтримки.

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Умови для подальших перемовин

Танд Рінгквіст заявила, що Ліва партія має відмовитися від вимоги отримати міністерські посади в лівоцентристському уряді. Водночас Ліва партія та Партія зелених, за її словами, мають підтримати запропонований пакет пропозицій.

Магдалена Андерссон привітала рішення Партії центру та повідомила, що ініціює наступний етап процесу формування уряду. Вона заявила про намір продовжити переговори з Лівою партією, Партією центру та Партією зелених. Представники Партії зелених також привітали рішення та заявили, що сторони почали роботу над спільним політичним проєктом. Ліва партія та помірковані на час публікації не коментували ситуацію.

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