Партія влади Непалу не підтримає Тхапу на посаду посла в Японії — Kathmandu Post

Керівництво правлячої в Непалі партії «Растрія Сватантра парті» погодилося не підтримувати призначення Джиг’яна Кумара Тхапи послом країни в Японії. Причиною назвали можливий конфлікт інтересів, пов’язаний зі статусом постійних резидентів Японії у членів його родини, фінансовими зобов’язаннями та іншими зв’язками з цією державою, повідомляє Kathmandu Post.

Такого розуміння, за даними видання, досягли під час зустрічі голова партії Рабі Ламічхане та прем’єр-міністр Балендра Шах. Джерело, близьке до глави уряду, заявило, що Тхапу можуть розглянути для дипломатичної посади в іншій країні, однак партія не підтримає його кандидатуру саме для роботи в Японії.

Пропозиція відкликати кандидатуру

Партійне керівництво також обговорювало можливість запропонувати Тхапі відкликати свою кандидатуру в обмін на запевнення, що надалі його можуть розглянути для іншого дипломатичного призначення. Водночас остаточне рішення щодо відкликання має ухвалити сам кандидат.

Парламентський комітет із слухань уже рекомендував Тхапі відмовитися від номінації. Голова комітету Бодх Нараян Шрештха, секретар Тул Бахадур Кандел і депутати від «Растрія Сватантра парті» окремо запитували його про таке рішення. За словами членів комітету, Тхапа відповів, що подумає, але остаточної відповіді ще не дав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перевірка зв’язків із Японією

Під час слухань депутати запитували Тхапу про його статус постійного резидента, фінансові зобов’язання та попередню роботу в японських установах. Він повідомив комітету, що в березні відмовився від японської посвідки на постійне проживання у зв’язку з висуненням на посаду посла. Водночас його дружина та сини зберігають статус постійних резидентів Японії.

Комітет двічі звертався до Міністерства закордонних справ із проханням отримати від японської сторони інформацію про статус Тхапи, його можливі непогашені фінансові зобов’язання та ймовірні виплати з японських державних коштів. Японська влада відмовилася розкривати ці дані, пославшись на захист приватності. Міністерство поінформувало комітет, що не отримало документального підтвердження відмови Тхапи від постійного проживання в Японії.

Кандидатури послів до 13 країн уряд рекомендував 18 вересня, а 23 вересня їх зареєстрували в парламентському комітеті. Термін розгляду кандидатури Тхапи спливає 5 листопада.

Читай нас у