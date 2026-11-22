В Ізраїлі партія «Лікуд» виконувача обов’язків прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та партія «Яшар» Гаді Айзенкота домовилися провести новий раунд переговорів про формування уряду єдності. Попередня чотиригодинна зустріч делегацій не принесла домовленостей щодо створення коаліції, повідомляє Anadolu Agency.

Суперечка щодо прем’єрства

У спільній заяві партії зазначили, що представили свої позиції щодо ключових питань і детально їх обговорили. Дату наступної зустрічі не назвали, про будь-які прориви також не повідомляли.

8 листопада президент Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд. Політик прагне створити широку коаліцію за участю «Лікуду» та партій зі свого блоку. «Яшар», яка має 21 місце у 120-місцевому Кнесеті, наполягає, щоб Айзенкот обіймав посаду прем’єр-міністра весь термін каденції. «Лікуд» із 27 мандатами хоче, щоб уряд очолив Нетаньягу.

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Роль Бен-Гвіра та альтернативний план

Команда Айзенкота також вимагає не включати до майбутнього уряду міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра. За даними ізраїльського телеканалу Channel 12, «Лікуд» відмовився заздалегідь зобов’язатися виконати цю вимогу. Раніше того ж дня Нетаньягу окремо зустрічався з Бен-Гвіром і міністром фінансів Бецалелем Смотричем, щоб, за повідомленням «Лікуду», скоординувати наступні кроки правого табору.

До блоку Айзенкота, окрім «Яшар», входять список Нафталі Беннета «Разом» із 12 місцями, «Ісраель Бейтейну» Авігдора Лібермана із сімома мандатами та «Демократи» Яїра Голана з вісьмома. Якщо переговори про уряд єдності не дадуть результату, «Яшар» планує до завершення мандата Айзенкота 6 грудня домагатися вотуму довіри для уряду меншості, що спиратиметься на зовнішню підтримку Об’єднаного списку та Об’єднаного арабського списку.

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