Партії Олі та Дахала готують виборчий союз у Непалі — Kathmandu Post

У Непалі голова CPN-UML КР Олі та координатор Комуністичної партії Непалу (NCP) Пушпа Камал Дахал почали готувати розширення співпраці на місцеві й провінційні вибори наступного року. Партії вже співпрацюють у провінційних урядах п’яти провінцій і неформально доручили місцевим осередкам опрацювати модель виборчого альянсу, повідомляє Kathmandu Post.

Співпраця на місцевому рівні

За даними видання, лідери двох партій досягли попереднього розуміння щодо можливого союзу після невдалого виступу на виборах до Палати представників 5 березня. Мета співпраці, за словами партійних лідерів, — не допустити подальшого скорочення підтримки лівих сил і посилити їхній політичний вплив.

Секретар CPN-UML Бхану Бхакта Дхакал заявив, що співпраця у провінційних урядах уже створила підґрунтя для координації на майбутніх виборах. За його словами, цього разу партії прагнуть виробити домовленість через районні та місцеві комітети, а не лише між центральними керівництвами.

Партії також готують спільні програми щодо національного суверенітету, захисту конституції та зростання вартості життя. Лідер NCP Баршаман Пун заявив, що нинішня співпраця може поширитися на роботу в парламенті, вуличні протести та виборчі кампанії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Без негайного злиття

Дахал наголосив, що виборча кооперація не означає негайного злиття NCP та CPN-UML. Він заявив про готовність працювати з політичними силами, які підтримують захист демократичних прав і національних інтересів, але зазначив, що організаційне об’єднання наразі не стоїть на порядку денному.

Пошук союзу відбувається на тлі послаблення позицій непальських комуністичних партій. На виборах 2017 року CPN-UML і тодішній Комуністичний центр маоїстів разом здобули 174 мандати та близько 47% голосів за пропорційною системою. На останніх виборах CPN-UML отримала 25 місць у Палаті представників, а NCP — 17; їхня сукупна частка пропорційних голосів становила 20,93%.

У 2017 році CPN-UML та Комуністичний центр маоїстів створили виборчий альянс, а 2018 року формально об’єдналися. Однак суперечка за вплив між Олі та Дахалом загострилася, і їхня партійна єдність розпалася у 2021 році.

Читай нас у