Партнерка Айвангера вперше прокоментувала його смерть — Der Spiegel

У Німеччині партнерка віцепрем’єра Баварії та міністра економіки Губерта Айвангера Таня Швайгер уперше публічно прокоментувала його смерть. У дописі в Instagram, зверненому до друзів і соратників, вона зазначила, що звістка про смерть Айвангера в середу ввечері приголомшила багатьох, а їхню родину — особливо.

Про це повідомляє Der Spiegel. Айвангера знайшли мертвим минулого тижня в готелі в Берліні. Йому було 55 років. За результатами попереднього судово-медичного дослідження, ознак причетності інших осіб до смерті не виявили.

Державний похорон і поховання

Швайгер повідомила, що за погодженням із родиною для Айвангера мають організувати державний похорон. Після цього його поховають удома. Дати церемоній ще узгоджують, зазначила вона.

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У дописі Швайгер назвала Айвангера справжнім народним представником, людиною з чармом, гумором і толерантністю. За її словами, він знаходив спокій у природі, був людинолюбом, сердечним і надзвичайно розумним.

Родина та політична діяльність

Айвангер жив у Роттенбурзі-ан-дер-Лабер у районі Ландсгут, на фермі в селі Расторф. Разом із Швайгер вони мали двох дітей. 48-річна Швайгер є очільницею району Регенсбург і членкинею партії «Вільні виборці», лідером якої був Айвангер.

Вона також подякувала за численні співчуття та людям, які молилися за нього, збиралися разом і вшановували його на богослужіннях.

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