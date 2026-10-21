Патологоанатомка заявила, що Тембе могла перелізти через балкон — Daily Maverick

У Кейптауні, ПАР, патологоанатомка під час судового розслідування смерті 22-річної Аніле Тембе заявила, що виявлені в її організмі алкоголь, кокаїн і рецептурні препарати не виключали можливості перелізти через балкон готелю Pepperclub. Тембе загинула після падіння з 10-го поверху готелю 11 квітня 2021 року. Спершу її смерть розглядали як ймовірне самогубство, повідомляє Daily Maverick.

Результати токсикологічної експертизи

Зразки зі шлунка, крові та кишківника Тембе дослідили після отримання токсикологічного набору 12 квітня 2021 року. Аналіз провели 21 квітня. У зразках виявили кокаїн, три продукти його розпаду, стабілізатор настрою, антидепресанти та інші психіатричні препарати у слідових кількостях.

За словами патологоанатомки, рівень алкоголю в крові Тембе становив 0,1 мг і був вищим за встановлену законом межу. Вона віднесла такий стан до категорії ейфорії або сп’яніння, але зазначила, що він не свідчив про різке пригнічення свідомості чи кому. Експертка додала, що переносимість алкоголю залежить від людини, а даних про звички Тембе щодо вживання алкоголю вона не мала.

Концентрація кокаїну, за оцінкою експертки, відповідала його вживанню за кілька годин до смерті. Вона пояснила, що кокаїн є стимулятором, а його виявлена кількість не означала такого порушення свідомості, яке унеможливило б перелізти через балкон. Також у зразках знайшли кокаетилен — речовину, що може утворюватися при одночасному вживанні алкоголю та кокаїну.

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Травми на шиї

Прокурор також поставив питання про свіжі ушкодження на тілі Тембе та можливість їхнього виникнення під час сутички перед падінням. Патологоанатомка сказала, що лише за зовнішнім виглядом травм неможливо встановити, чи були вони завдані до падіння, чи виникли під час нього.

На шиї виявили дві ділянки крововиливу та крововиливи в платизмі — тонкому м’язі на передній поверхні шиї. За словами експертки, такі ушкодження могли з’явитися через тертя, тиск або присмоктування, подібне до засосу, а також під час падіння. Розтин не встановив чітких ознак удушення: під’язикова кістка та хрящі шиї не мали переломів. Експертка також припустила, що частину травм Тембе могла отримати, вдарившись об дерево під час падіння: у її волоссі та на тілі знайшли гілки й листя.

Розгляд справи має відновитися 17 листопада 2026 року.

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