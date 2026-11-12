Патрік Волемарк залишив збірну Швеції перед матчем із Польщею — Interia Sport

Вінгер збірної Швеції Патрік Волемарк зазнав травми на одному з тренувань національної команди та залишив її розташування перед матчем Ліги націй проти Польщі. Поєдинок заплановано на 17 листопада у Вроцлаві.

Травма на тренуванні

Про від’їзд футболіста зі збору Швеції повідомив його клуб «Лех» із Познані. Як пише Interia Sport, клуб отримав інформацію про травму Волемарка під час тренування шведської збірної та оприлюднив повідомлення у соцмережах.

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У «Леху» зазначили, що найближчим часом футболіст пройде обстеження. Вони мають визначити, якою може бути тривалість його можливої перерви у виступах.

Матч у Вроцлаві

Гра Польща — Швеція 17 листопада стане для польської збірної завершальною в нинішньому сезоні дивізіону B Ліги націй. За три дні до зустрічі зі шведами команда Польщі має зіграти зі збірною Румунії.

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