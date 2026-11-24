У Брюсселі, Бельгія, ультраправа група Європейського парламенту «Патріоти за Європу» планує оскаржити переговорні мандати щодо кількох програм у наступному семирічному бюджеті ЄС. Це може сповільнити бюджетні переговори в Європарламенті, повідомляє Politico Europe з посиланням на чотирьох посадовців ЄС, обізнаних із дискусіями.

Голосування замість переговорів

Оскарження не дозволить документам, які вже розглянули на рівні парламентських комітетів, одразу перейти до переговорів із національними урядами. Натомість мандати мають винести на голосування пленарного засідання, де депутати зможуть пропонувати поправки до позицій, раніше узгоджених комітетами.

Представник «Патріотів за Європу» заявив, що об’єднання кількох програм у бюджетних пропозиціях супроводжується дедалі більшою концентрацією повноважень із розподілу коштів у руках Європейської комісії. За його словами, більшість запропонованих групою бюджетних поправок відхилили. Він також сказав, що кілька делегацій поза межами групи повідомили про готовність підтримати оскарження.

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Програми та процедура

За словами іншого посадовця, група має намір оскаржити мандати щодо Європейського фонду конкурентоспроможності, механізму Connecting Europe Facility та програми FP10, яка має стати наступницею Horizon Europe. Третій співрозмовник зазначив, що «Патріоти за Європу» можуть оскаржити всі мандати, однак підтримка з боку інших політичних груп або депутатів поки не визначена.

Правила Європарламенту дозволяють політичній групі або щонайменше 72 депутатам вимагати пленарного голосування щодо рішення почати переговори. Згідно з повідомленням Європарламенту, подати таку вимогу можна до опівночі вівторка. «Патріоти за Європу» мають близько 86 членів. Дискусія в парламенті відбувається напередодні саміту лідерів ЄС у четвер, де вони мають обговорити бюджет після презентації переговорного документа президентом Європейської ради Антоніу Коштою 21 листопада.

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