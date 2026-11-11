Патруль миротворців ООН потрапив під обстріл на півдні Лівану — Anadolu Agency

Патруль Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) увечері 10 листопада потрапив під обстріл поблизу Ваді-Джілу на півдні Лівану. За даними Anadolu Agency, під час планового патрулювання по миротворцях випустили близько десятка пострілів.

Миротворці відкрили вогонь у відповідь

У UNIFIL повідомили, що миротворці помітили спалах від пострілу та відкрили вогонь у відповідь. Після цього стрілянина припинилася. Ніхто з миротворців унаслідок інциденту не постраждав.

Місія заявила, що умисні напади на миротворців є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 1701 та міжнародного гуманітарного права. UNIFIL закликала ліванську владу оперативно розслідувати інцидент, встановити відповідальних і притягнути їх до відповідальності.

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Мандат місії завершується наприкінці року

Інцидент стався на тлі занепокоєння щодо можливого вакууму безпеки на півдні Лівану після завершення мандата UNIFIL наприкінці 2026 року. У серпні 2025 року Рада Безпеки ООН востаннє продовжила мандат місії до 31 грудня 2026 року; після цього у 2027 році заплановано поступове та безпечне виведення миротворців.

UNIFIL розгорнуті на півдні Лівану з 1978 року. Після війни 2006 року їхній мандат розширили: місія контролює припинення бойових дій, допомагає ліванській армії розгортатися на півдні країни, повідомляє про порушення та підтримує зв'язок із ліванською та ізраїльською сторонами.

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