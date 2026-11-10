Пауелл розкритикувала перехресний допит потерпілих у справі Бренда — The Guardian

Заступниця лідера Лейбористської партії та міністерка освіти Люсі Пауелл розкритикувала характер перехресного допиту потерпілих під час судового процесу над коміком Расселом Брендом у справі про зґвалтування та сексуальні напади. Вона заявила, що була шокована перебігом слухань і вважала, що суди вже мали відійти від такої культури.

Реакція на судовий процес

Як повідомляє The Guardian, адвокат Бренда Іан Вінтер KC під час розгляду справи припустив, що його клієнт не міг бути винним, оскільки жодна з потерпілих не чинила опору, не кричала й не намагалася піти. Виступаючи щодо пом’якшення покарання, він також назвав анальне зґвалтування 21-річної жінки короткочасною помилкою, за якої Бренд не поважав її згоди.

Пауелл сказала, що прочитане про перебіг слухань здалося їй гнітючим. Вона наголосила, що одяг жінки, її поведінка чи стан сп’яніння не скасовують права дати або не дати згоду на секс. За її словами, уряд уже вживав заходів у рекомендаціях щодо протидії міфам про зґвалтування та звинуваченню потерпілих, однак необхідно зробити більше.

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Вирок Бренду та інтерв’ю 2015 року

У понеділок Бренда ув’язнили на десять з половиною років за зґвалтування однієї жінки та сексуальні напади на трьох інших, зокрема на робочих місцях. Під час оголошення вироку суддя зазначив, що потерпілі зазнали додаткових страждань через поведінку в суді за вказівками Бренда, та наголосив на праві жінок відмовитися від сексу незалежно від одягу, місця перебування чи вживання алкоголю.

Пауелл також сказала, що вона та колишній лідер лейбористів Ед Мілібенд шкодують про його інтерв’ю з Брендом у 2015 році, яке вона допомагала організувати як керівниця виборчої кампанії партії. Розмова відбулася на тлі виходу книжки Бренда про політику Revolution. Пауелл заявила, що тоді не усвідомлювала повного масштабу його сексуальної поведінки, інформація про яку вже була публічно доступною.

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