PECATI: медіана загальної виживаності при пухлинах тимуса — 40,2 місяця — News-Medical

Фінальні результати клінічного дослідження фази 2 PECATI продемонстрували стійку клінічну активність комбінації ленватинібу та пембролізумабу в пацієнтів із раніше лікованими поширеними тимомою B3 або карциномою тимуса. Медіана загальної виживаності становила 40,2 місяця, а медіана виживаності без прогресування хвороби — 22,1 місяця за медіанного періоду спостереження 24,6 місяця.

Про результати, оприлюднені в Journal of Thoracic Oncology, повідомляє News-Medical. Дослідження охопило 43 пацієнтів із метастатичною тимомою B3 або карциномою тимуса, у яких хвороба прогресувала після щонайменше одного режиму хіміотерапії на основі препаратів платини.

Результати лікування

Учасники отримували ленватиніб перорально по 20 мг щодня та пембролізумаб внутрішньовенно по 200 мг кожні три тижні. Лікування продовжували до прогресування захворювання, неприйнятної токсичності або завершення максимум 35 циклів.

Серед учасників 84% мали карциному тимуса, 16% — тимому B3. Майже дві третини пацієнтів мали захворювання IVB стадії, понад половина — щонайменше три метастатичні вогнища, а приблизно 44% раніше пройшли дві або більше ліній лікування поширеної хвороби.

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Об’єктивну відповідь на терапію зафіксували у 25,6% пацієнтів, зокрема один випадок повної відповіді. Контроль захворювання — зменшення пухлини або її стабілізацію — зареєстрували у 93% учасників. Через три роки живими залишалися 53% пацієнтів.

Токсичність і обмеження дослідження

Водночас дослідники наголосили на потребі ретельного контролю побічних реакцій. Небажані явища, пов’язані з лікуванням, III ступеня або вищого виникли у 44,2% учасників. Застосування щонайменше одного з досліджуваних препаратів через токсичність припинили у 27,9% пацієнтів.

Імунноопосередковані небажані явища спостерігали у 39,5% пацієнтів; серед них були тяжкі випадки коліту, пневмоніту, міокардиту, енцефаліту та ураження печінки. Під час дослідження сталися дві смерті, які дослідники не пов’язали з терапією.

Автори зазначили, що невелика вибірка та однораменний дизайн PECATI не дозволяють встановити перевагу комбінації над іншими варіантами лікування або визначити внесок кожного препарату окремо. Для уточнення оптимальної послідовності терапії та відбору пацієнтів, які матимуть найбільшу користь, потрібні подальші проспективні дослідження.

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