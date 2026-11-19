Сенаторка-обраниця від Міннесоти Пеггі Фланаган стане першою жінкою з корінних народів США, яка працюватиме в Сенаті США. На праймеріз вона випередила демократку-конгресвумен Енджі Крейг майже на 20 відсоткових пунктів, а на загальних виборах перемогла республіканку Мішель Тафою з перевагою понад 10 відсоткових пунктів.

Як повідомляє The Guardian, Фланаган заявила, що виборці Міннесоти спростували прогнози соціологів, які передбачали напружену боротьбу в обох перегонах. Вона також висловила сподівання, що її перемога допоможе молодим представникам корінних народів побачити для себе можливість працювати в політиці.

Досвід у політиці

До обрання Фланаган була віцегубернаторкою Міннесоти. Вона почала політичну діяльність студенткою у виборчій кампанії покійного сенатора Пола Веллстоуна, а згодом займалася громадською організацією в громадах корінних народів штату.

Фланаган також працювала в Wellstone Action, де навчала активістів і кандидатів організаційної роботи. Її першою виборною посадою було членство у шкільній раді Міннеаполіса. У 2015 році вона увійшла до законодавчого органу Міннесоти, а 2018 року губернатор-демократ Тім Волз обрав її своєю напарницею на виборах.

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Кампанія та заявлені пріоритети

За словами Фланаган, протягом останнього року кампанії вона провела понад 360 заходів, зокрема в населених пунктах, які кандидати на посади рівня штату не відвідували понад десятиліття. Вона заявила про готовність співпрацювати з республіканцями, якщо це сприятиме рішенням на користь жителів Міннесоти.

Серед її заявлених пріоритетів — скасування скорочень програм Medicaid і продовольчої допомоги, підтримка Medicare for All та заборона попереднього погодження лікування страховими компаніями. Фланаган також виступає за реформу імміграційної системи, яка, за її словами, має ґрунтуватися на громадській безпеці, гідності, гуманності та належній правовій процедурі.

Фланаган замінить у Сенаті Тіну Сміт, яка вирішила не балотуватися на новий термін. Вона також підтримала сенатора від Меріленду Кріса Ван Голлена в боротьбі за посаду лідера демократичної більшості в Сенаті, заявивши, що партії потрібні нові голоси.

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