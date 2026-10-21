Пекін закликав США виступити проти незалежності Тайваню — South China Morning Post

У Пекіні, Китай, директор Канцелярії у справах Тайваню Сун Тао провів зустріч із делегацією Національного комітету з американської зовнішньої політики (NCAFP), яку очолила президентка та генеральна директорка організації Сьюзен М. Елліотт. Під час переговорів китайський посадовець закликав американську сторону виступати проти незалежності Тайваню та максимально обережно підходити до тайванського питання, повідомляє South China Morning Post.

Позиція Пекіна

За даними Канцелярії у справах Тайваню, Сун Тао послався на нещодавній саміт голови КНР Сі Цзіньпіна з американським керівництвом. Він заявив, що Китай твердо захищає національний суверенітет і територіальну цілісність.

Також Сун Тао сказав, що Пекін продовжуватиме розширювати економічні й культурні обміни через Тайванську протоку, щоб поглиблювати інтеграційний розвиток. Водночас він заявив про намір рішуче протидіяти зовнішньому втручанню та сепаратистській діяльності.

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Заява американської делегації

Сьюзен М. Елліотт від імені делегації наголосила на необхідності підтримувати тісні канали зв’язку між США та Китаєм в умовах нестабільної міжнародної ситуації. За її словами, обміни та інтеграційний розвиток між берегами Тайванської протоки сприяють миру і стабільності в регіоні.

Представниця NCAFP заявила, що організація й надалі прагне відігравати посередницьку роль у сприянні мирному розвитку відносин через протоку та конструктивній стратегічній стабільності між Вашингтоном і Пекіном.

Пекін вважає Тайвань частиною Китаю та заявляє про можливість об’єднання силою за потреби. Більшість держав, зокрема США, не визнають Тайвань незалежною державою, водночас Вашингтон виступає проти силового захоплення острова та зобов’язався постачати йому озброєння. Видання зазначає, що зустріч стала продовженням контактів у форматі Track 1.5, хоча переговори Канцелярії у справах Тайваню з американськими групами відбуваються нечасто.

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