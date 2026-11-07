Пелакарсен Novartis не знизив частоту інфарктів та інсультів — STAT News

У Чикаго, за даними STAT News, оприлюднили деталі дослідження III фази препарату пелакарсен компанії Novartis. Ліки суттєво знизили рівень ліпопротеїну(a), або Lp(a), однак не зменшили частоту серйозних серцево-судинних подій серед учасників випробування.

Результати HORIZON

У дослідженні HORIZON учасників випадково розподілили до груп, які отримували пелакарсен або плацебо, і спостерігали за ними майже п’ять років. Попри зниження рівня Lp(a), між групами не виявили різниці за кількістю інфарктів, інсультів, невідкладних коронарних реваскуляризацій або смертей.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Презентація даних

Деталі випробування, профінансованого Novartis, представили на наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації. Результати дослідження також одночасно опублікували в журналі New England Journal of Medicine.

Що таке Lp(a)

Lp(a) — це поєднання ліпідів і білків, високий рівень якого може підвищувати ризик тяжких проблем із серцем. Це генетично зумовлений чинник ризику серцево-судинних захворювань, який має приблизно кожна п’ята людина. Нові терапії, спрямовані на Lp(a), розробляють для зменшення кількості інфарктів, інсультів і смертей серед людей із підвищеним ризиком.

Читай нас у