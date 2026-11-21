У США представниця Демократичної партії від Каліфорнії Ненсі Пелосі, яка планує залишити Конгрес у січні 2027 року, розповіла про вплив політичної кар’єри на її родину. В інтерв’ю вона заявила, що її перетворили на «лиходійку». Про це повідомляє The Hill.

Тиск на жінок у політиці

Пелосі сказала, що в політиці завжди прагнуть мати «лиходія», а також згадала про труднощі, з якими стикаються жінки. За її словами, щодо них поширюють неправдиві наративи, звинувачують у надмірних витратах і зображують у «смішному» світлі.

Вона додала, що хоча кількість жінок у політиці зросла, це все одно залишається для них викликом. Пелосі двічі очолювала Палату представників і є єдиною жінкою в історії США, яка обіймала посаду спікерки. Після перемоги демократів на проміжних виборах 2006 року вона стала першою жінкою — спікеркою Палати представників США. До того вона очолювала демократів у Палаті представників із 2003 року.

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Незавершена робота щодо зброї

На початку листопада Пелосі оголосила, що залишить Конгрес після завершення нинішнього терміну. У відеозверненні до виборців вона назвала наступний рік останнім роком служби як їхньої представниці.

Оцінюючи свою роботу, Пелосі назвала протидію насильству із застосуванням вогнепальної зброї «незавершеною справою». Вона зазначила, що існує двопартійний законопроєкт про безпеку громад, однак, на її думку, потрібні перевірки перед купівлею зброї. Пелосі також заявила, що такі перевірки підтримують американці, але не республіканці в Конгресі.

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