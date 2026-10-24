Пенджаб продовжить справу щодо ймовірного зґвалтування — The Express Tribune

Уряд провінції Пенджаб у Пакистані заявив, що продовжить розгляд справи щодо ймовірного групового зґвалтування громадянки Азербайджану в Лахорі, хоча жінка у відеозверненнях попросила закрити провадження. Про це повідомляє The Express Tribune.

Міністерка інформації Пенджабу Азма Бухарі сказала, що очільниця уряду провінції Маріам Наваз наполягає на затриманні всіх підозрюваних і дотриманні належної правової процедури. За словами Бухарі, держава має бути заявником у справах про злочини проти жінок і дітей.

Відеозвернення жінки

У відео, яке, за даними видання, могло бути записане 9 жовтня, жінка заявила, що її попередні свідчення були зроблені під тиском. Вона стверджувала, що один із підозрюваних не вчиняв щодо неї насильства та не забирав її телефонів і речей, а також просила припинити справу.

В іншому відео жінка повторила свою позицію, заявивши, що хотіла дати свідчення в суді, однак їй повідомили про небезпеку для її життя. Вона також стверджувала, що її примусово вивезли з Пакистану та не дозволяли висловити свою позицію. Жінка заявила про намір пробачити інших підозрюваних і не продовжувати справу.

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Позиція поліції та заяви про можливий підкуп

Поліція Лахора заявила, що жінка раніше дала свідчення судовому магістрату відповідно до статті 164 Кримінально-процесуального кодексу. Заступник генерального інспектора поліції Сайєд Зішан Раза повідомив, що у судових свідченнях вона назвала трьох підозрюваних, а двоє затриманих також заявили про ймовірну причетність третього. Він назвав відео можливою спробою вплинути на розслідування.

Маріам Наваз у дописі в X заявила, що родина одного з підозрюваних нібито пропонувала жінці від 15 млн до 20 млн пакистанських рупій за відкликання звинувачень. Вона також стверджувала, що суддю, який ухвалив рішення про звільнення підозрюваного під заставу, могли підкупити. Наваз наголосила, що у разі підтвердження ці твердження порушують питання щодо тиску на потерпілих і доброчесності правосуддя.

Справу зареєстрували у вересні після заяви жінки про те, що вночі 25–26 вересня троє чоловіків нібито сексуально насильницьки діяли щодо неї в квартирі житлового комплексу поблизу Райвінда. За її заявою, їй дали напій з одурманювальною речовиною, а згодом залишили біля аеропорту та забрали телефони й інші речі.

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