У пакистанській провінції Пенджаб заборонили постійно закріплювати поліцейські групи супроводу за провінційними міністрами, депутатами провінційної асамблеї та іншими особами. Таке розпорядження у суботу дала очільниця уряду Пенджабу Маріям Наваз.

Кого стосується заборона

Як повідомляє The Express Tribune, повідомлення про це рішення видав головний секретар головної міністерки Пенджабу Саджид Зафар Далл. Постійний поліцейський супровід також не зможуть зберігати за собою радники, спеціальні помічники, парламентські секретарі та голови постійних комітетів.

Обмеження поширюється і на державних службовців та приватних осіб. Крім того, без попереднього дозволу заборонено встановлювати флагштоки або розміщувати офіційні прапори на державних автомобілях. Маріям Наваз заявила, що несанкціонований поліцейський супровід не терпітимуть за жодних обставин.

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Попередні заходи економії

Раніше в березні уряд Пенджабу вже запровадив заходи економії через зростання вартості пального. Зокрема, для провінційних міністрів призупинили надання державного пального, а паливні виплати для автомобілів урядовців скоротили на 50%.

Також протокольні колони міністрів і високопосадовців обмежили одним автомобілем, необхідним для забезпечення безпеки. Використання поліцейських для VIP-супроводу в Пенджабі критикували через відволікання правоохоронців від звичайної поліцейської роботи.

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