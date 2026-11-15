Пенс заявив про атмосферу корупції в адміністрації Трампа — The Independent

У США колишній віцепрезидент Майк Пенс заявив, що Республіканській партії потрібно повернутися до «високих стандартів» державної служби. Він пов’язав це з тим, що адміністрація президента Дональда Трампа, за його словами, має «атмосферу корупції». Про це Пенс сказав в ефірі Meet the Press на NBC News, повідомляє The Independent.

Сприйняття виборців

Пенс зазначив, що американців непокоять повідомлення про посадовців уряду, членів їхніх сімей та першу родину США. За його словами, виборці негативно сприймають можливість того, що Трамп і його сім’я збагачуються, поки він обіймає посаду президента. Водночас колишній віцепрезидент прямо не заявляв, що президент вчинив незаконні або неетичні дії.

Пенс згадав про збільшення статків Трампа більш ніж на 1,4 млрд доларів за минулий рік завдяки операціям із криптовалютами. Білий дім заперечував, що президент отримує прибуток завдяки посаді, і наголошував, що його бізнеси передано в траст, яким керують сини Трампа. Адміністрація також називала Трампа успішним інвестором.

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Заклик до республіканців

Колишній віцепрезидент сказав, що під час поїздок країною чув від прихильників думку про невиконану обіцянку 2016 року «осушити болото». На його переконання, партія має не лише повернутися до консервативних принципів, а й відновити високі стандарти для посадовців.

Також Пенс не погодився з чинним віцепрезидентом Джей Ді Венсом, який пов’язав поразку Республіканської партії на проміжних виборах із війною в Ірані. На думку Пенса, республіканці програли вибори не через війну: він вважав, що частину виборців відштовхнуло припинення операції Epic Fury через п’ять тижнів після її початку.

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