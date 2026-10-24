Пенсіонер із Ренмарка має понад 10 тисяч сукулентів — ABC News Australia

У Ренмарку, в австралійському регіоні Ріверленд, пенсіонер Ієн Ендрюс має понад 10 тисяч сукулентів. Його п’ятирічний план із розмноження рослин перетворився на захоплення, повідомляє ABC News.

Сад після виходу на пенсію

Ендрюс розповів, що завжди цікавився рослинами, проте зміг повністю присвятити себе садівництву лише після завершення роботи. Свій сад він вважає місцем для відпочинку. Раніше чоловік був самозайнятим: бізнес, започаткований ним 25 років тому, часто вимагав роботи сім днів на тиждень.

За словами Ендрюса, клімат Австралії з холодними й вологими зимами та сухішим літом є сприятливим для багатьох родин сукулентів. Він також зазначив, що ґрунти й клімат Ріверленду подібні до умов півдня Африки, звідки походить чимало таких рослин.

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Догляд і попит

Садівник радить не тримати сукуленти постійно в приміщенні: якщо рослина перебувала вдома тиждень, її можна винести надвір приблизно на місяць. За його словами, сукуленти простіші у догляді та більш невибагливі. Іноді вони можуть мати кращий вигляд після відсутності власника, оскільки встигають просохнути.

Генеральний директор Greenlife Industry NSW & ACT Майк Мегіган заявив, що обсяг продажів рослин в Австралії перевищує 3 млрд доларів. Він пов’язав зростання попиту на сукуленти протягом останнього десятиліття зі зміною житлових умов: дедалі більше людей мешкають у квартирах і вирощують рослини на балконах або в кімнатах. За його словами, попит також підтримують молоді покупці, а придбання рослин онлайн стає дедалі поширенішим.

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