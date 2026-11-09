Пенсії в Німеччині можуть зрости на 4,1% у 2027 році — The Local Germany

У Німеччині виплати за державною пенсією можуть зрости приблизно на 4,1% із 1 липня 2027 року. Це стосуватиметься понад 21 мільйона одержувачів таких пенсій: за пенсії у 1 000 євро щомісячна надбавка становила б близько 41 євро, повідомляє The Local Germany.

Остаточний показник визначать у березні

Прогноз ґрунтується на останньому проєкті урядового звіту про систему пенсійного страхування. Остаточний розмір індексації розрахують у березні 2027 року, коли будуть доступні додаткові дані, після чого він набуде чинності в липні.

Попередні оцінки можуть змінюватися. Збільшення пенсій, запроваджене у 2026 році, спочатку прогнозували на рівні 3,7%, однак фактичне підвищення становило 4,24%. Нинішня оцінка у 4,1% також нижча за попередній прогноз у 4,4%.

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Внески працівників і роботодавців зростатимуть

Щорічне коригування пенсій у Німеччині тісно пов’язане зі змінами зарплат. Під час розрахунку також враховують вартість пенсії, рівень пенсії та так званий фактор сталості, який відображає співвідношення між платниками внесків і пенсіонерами.

Водночас ставку внеску до державної пенсійної системи у 2027 році очікують на рівні 18,6% валового доходу. У проєкті звіту прогнозують її підвищення до 19,7% у 2028 році та до 21% у 2040 році. Вищі відрахування торкнуться працівників і роботодавців, які сплачують внески спільно.

У Німеччині чинні працівники здебільшого фінансують виплати нинішнім пенсіонерам. Зі старінням населення та виходом на пенсію покоління бебі-бумерів кількість одержувачів пенсій зростає відносно числа платників внесків. До 2031 року рівень пенсії, тобто співвідношення стандартної пенсії із середнім заробітком, не має опускатися нижче 48%.

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