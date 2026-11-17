Пентагон у США дев’ятий рік поспіль не зміг отримати чистий аудиторський висновок за результатами щорічної перевірки. Аудит охопив активи на 4,9 трлн доларів і зобов’язання на 5,2 трлн доларів, повідомляє Breaking Defense.

Результати перевірки

Водночас Міністерство оборони США отримало 12 чистих аудиторських висновків — на один більше, ніж роком раніше. До 11 структур, які мали такі висновки торік, додали Фонд медичного забезпечення пенсіонерів, що мають право на Medicare.

У відомстві очікують, що до лютого 2027 року чисті висновки також отримають Оборотний фонд ВМС, Генеральний фонд Агентства оборонних інформаційних систем, Розвідувальне управління Міністерства оборони та Національне агентство геопросторової розвідки. За оцінкою Пентагону, після цього чистими висновками буде охоплено 56% активів і понад 90% зобов’язань.

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План до 2028 року

Фінансовий контролер Пентагону Джулс Герст заявив, що ключовою зміною стала нова стратегія аудиту. Вона передбачає скорочення кількості окремих фінансових звітів із 25 до восьми та залучення зовнішніх аудиторів.

У 2027 фінансовому році Пентагон планує отримати чисті висновки для Оборотного фонду Міністерства оборони, Транспортного командування США, а також оборотних фондів ВПС, Армії та ВМС і кількох менших оборонних агентств. У 2028 фінансовому році відомство планує зосередитися на Генеральному фонді Міністерства оборони, який об’єднує решту компонентів. Герст також очікує, що ВМС отримають чистий висновок щодо свого Генерального фонду у 2027 фінансовому році, що має підтримати ціль Пентагону щодо чистого висновку для всього відомства у 2028 році.

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