Пентагон направляє USS Theodore Roosevelt на Близький Схід — Jerusalem Post

Пентагон США направляє на Близький Схід авіаносну ударну групу USS Theodore Roosevelt та 13-й експедиційний підрозділ морської піхоти. Двоє американських посадовців підтвердили це Fox News, повідомляє Jerusalem Post. За даними Fox News, авіаносна група має прибути до регіону до кінця листопада.

13-й експедиційний підрозділ морської піхоти перевозить амфібійна готова група USS Makin Island, яка раніше вийшла із Сан-Дієго. 1 жовтня американський посадовець уже повідомляв Jerusalem Post, що авіаносець і підрозділ морської піхоти направлять до зони відповідальності Центрального командування США.

Ротація американських кораблів

Нині в регіоні перебувають два інші американські авіаносці: USS George H. W. Bush, який прибув у квітні, та USS George Washington, що прибув у серпні на заміну USS Abraham Lincoln. Водночас US Naval Institute News повідомляв, що USS Theodore Roosevelt прямує до зони відповідальності Центрального командування США, щоб замінити USS George Washington.

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В Аравійському морі також розгорнута амфібійна готова група USS Boxer із 11-м експедиційним підрозділом морської піхоти. До її складу входять USS Portland та USS Comstock.

Можливе посилення присутності

Кореспондентка Fox News з питань національної безпеки Дженніфер Ґріффін заявила, що нове розгортання може розширити можливості США, оскільки президент Дональд Трамп, за її словами, нібито розглядає посилення ударів по Ірану після проміжних виборів 3 листопада. Jerusalem Post 1 жовтня також зазначала, що це розгортання суттєво розширить військові можливості США щодо Ірану.

За даними джерел Walla у сфері безпеки, американські військові останніми тижнями проводять планову ротацію особового складу, а в найближчі тижні очікується прибуття додаткових військ і літаків у межах підготовки до можливої ескалації на Близькому Сході. Близько 3 тисяч американських військових нині перебувають в Ізраїлі, де, зокрема, обслуговують системи протиповітряної оборони, працюють пілотами й допоміжним персоналом, а також займаються логістикою та штабною роботою.

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