У США Пентагон не має загального довгострокового плану для подолання дефіциту боєприпасів, встановило Управління урядової звітності США (GAO). Як повідомляє The Hill, аудитори оприлюднили висновки у новому звіті та зазначили, що Міністерство оборони США вжило заходів для нарощування запасів, однак не визначило довгострокових цілей, стратегій і способів оцінювати прогрес.

Брак відповідального офісу

GAO також вказало, що в Пентагоні немає окремого офісу, наділеного повноваженнями поліпшувати запаси боєприпасів. На думку аудиторів, це ускладнює оцінку того, чи відповідають зусилля з виробництва боєприпасів потребам усього відомства.

У звіті наголошується, що надійні запаси бомб, ракет і торпед є складовою військової готовності. Водночас Пентагон уже тривалий час стикається з проблемами із запасами боєприпасів, а конфлікт з Іраном у 2026 році посилив ці труднощі.

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Витрати ракет під час конфлікту

За даними видання, на початку війни з Іраном, що розпочалася 28 лютого, США використали значну частину далекобійних крилатих ракет і ракет-перехоплювачів. У березні повідомлялося, що американські сили витратили щонайменше 850 ракет Tomahawk протягом першого місяця операції Epic Fury. За оцінками, у Пентагону залишилося лише кілька тисяч таких ракет.

У серпні Reuters повідомляло, що армія США використала «практично весь» глобальний запас далекобійних ракет, зокрема ATACMS і Precision Strike Missiles. Виконувач обов’язків міністра ВМС США Хунг Као на слуханнях у Сенаті також заявив, що його служба перекодувала та застосувала ракети, які він описав як прострочені.

GAO рекомендувало міністру оборони США підготувати загальний план поліпшення запасів, пов’язати виробництво й фінансування з потребами відомства, визначити відповідальний офіс і запровадити регулярну перевірку запасів у військових службах.

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