Пентагон не може відстежити понад 17 тисяч деталей F-35 — Breaking Defense

У США офіс програми винищувачів F-35 не може надійно відстежувати тисячі запасних деталей, що перебувають на техобслуговуванні або ремонті. Станом на березень 2026 року в системі обліку програми були відсутні дані про понад 17 тисяч компонентів F-35 Lightning II орієнтовною вартістю 1,3 млрд доларів. З урахуванням відсутньої інформації про вартість та інших витрат на придбання деталей ця сума може сягати 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати США, повідомляє Breaking Defense. Аудитори зазначили, що без точних даних у системі обліку майна та належних процедур інвентаризації Міністерство оборони США не матиме інформації, потрібної для підтримання боєготовності та достовірної фінансової звітності.

Неповні дані підрядників

Проблема пов’язана, зокрема, з неповними обліковими даними підрядників, які не інтегруються регулярно до логістичної системи програми. Система Enterprise Logistics Management System може фіксувати зміни запасів у реальному часі, однак не взаємодіє із системами управління майном Lockheed Martin та Pratt & Whitney. Рахункова палата США вперше повідомляла про цю проблему ще 2022 року; станом на серпень 2026 року її не усунули.

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Офіс програми отримує дані від підрядників періодично. Для спільного пулу запчастин такі подання надходять щоквартально, тому частина облікових записів може бути застарілою більш ніж на три місяці. Водночас офіс не має процедур для перевірки точності цих відомостей перед внесенням до системи. У поданні за грудень 2025 року серійні номери містилися лише у 29% записів, а національні складські номери — у 43%. Деякі деталі були зазначені за ціною один цент або менше, що, на думку аудиторів, може свідчити про помилки в даних.

Перевірка запасів до 2027 року

Із 2020 фінансового року офіс програми витратив щонайменше 17 млн доларів на інвентаризації, однак остання перевірка не підтвердила повною мірою фізичну наявність деталей і відповідність записів фактичним запасам. У 2023 році Рахункова палата також повідомляла, що головний підрядник втратив понад мільйон деталей F-35 вартістю більш як 85 млн доларів у період із травня 2018-го до жовтня 2022 року.

Міністерство оборони США погодилося з усіма чотирма рекомендаціями аудиторів, які передбачають посилення контролю за повідомленнями про втрату запчастин, а також чіткіші процедури, навчання й розподіл відповідальності за облік державного майна. Агентство контрактного аудиту Міноборони США спільно з офісом програми проводить повну інвентаризацію деталей F-35, яку планують завершити в березні 2027 року.

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