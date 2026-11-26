Пентагон обмежив підтримку поїздок членів Конгресу США та їхніх співробітників до військових об’єктів у зоні відповідальності Центрального командування США. Як повідомляє Fortune, сенатор-демократ від Коннектикуту Кріс Мерфі заявив, що минулого місяця Міністерство оборони не дозволило йому відвідати авіабазу Аль-Удейд у Катарі та зустрітися з військовим керівництвом.

За даними The Atlantic, на візит до бази приблизно в той самий період також не допустили сенаторку-республіканку від Айови Джоні Ернст. Вона не відповіла на запит Fortune про коментар. Мерфі назвав відмову частиною скоординованої кампанії Пентагону, яка, на його думку, має приховати наслідки та реальну вартість війни з Іраном.

Меморандум Гегсета

У березні міністр оборони США Піт Гегсет оприлюднив меморандум, покликаний додатково обмежити поїздки членів Конгресу та їхніх співробітників до зони відповідальності Центрального командування США, якщо для них потрібна підтримка відомства. У документі зазначалося, що таку підтримку не надаватимуть без схвалення міністра.

Колишня заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Евелін Фаркас заявила Fortune, що обмеження породжують підозри щодо браку прозорості та спроб перешкодити нагляду Конгресу. За її словами, законодавці традиційно відвідують військові об’єкти під час конфліктів, зокрема щоб оцінити потреби військових і ухвалювати рішення про цільове фінансування.

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Безпека і доступ до інформації

Старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту близькосхідної політики Елізабет Дент зазначила, що Пентагон може мати обґрунтовані причини обмежувати такі візити. Для приймання делегацій Конгресу потрібні літаки, персонал і заходи безпеки, а в зоні бойових дій ці ресурси можуть бути потрібні військовим.

Водночас Дент звернула увагу, що обмеження збереглися після завершення операції Epic Fury у травні. За даними Fortune, до поточного місяця останній відомий удар США по Ірану стався у вересні. На її думку, це викликає питання, чи не пов’язані обмеження з недостатньою прозорістю.

Пентагон домагається виділення 1,5 трлн доларів на 2027 фінансовий рік для модернізації військової інфраструктури та поповнення запасів боєприпасів, витрачених у конфлікті в затоці. Фаркас вважає, що обмеження доступу законодавців може підірвати довіру Конгресу в період розгляду оборонного фінансування.

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