У США Офіс стратегічного капіталу Пентагону оголосив про умовні позики по 150 млн доларів космічним компаніям Stoke Space та Rocket Lab. Позики мають підтримати розвиток нових ракет-носіїв середнього класу та пов’язаної з ними інфраструктури, повідомляє Ars Technica.

Позика Stoke Space призначена для будівництва другого стартового майданчика на базі Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді. Його планують використовувати для запусків ракети Nova Block 2 — модернізованої версії багаторазової Nova Pathfinder, дебют якої компанія очікує наступного року.

Підтримка нових ракет

Позика Rocket Lab має допомогти компанії підвищити темпи польотів частково багаторазової ракети Neutron. За заявою офісу, кошти можуть спрямувати на прискорення виробництва й підготовки ракет, розширення флоту морських суден для їхнього повернення та транспортування, а також на нарощування випуску композитних конструкцій і двигунів.

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Обидві позики є умовними: для їхнього надання компанії мають виконати фінансові, юридичні, технічні, інвестиційні та інші вимоги. Офіс стратегічного капіталу також надав 150 млн доларів компанії LeoLabs, яка розвиває комерційні системи відстеження супутників.

Попит на пуски зростає

З 1990-х років американські військові космічні посадовці дотримуються політики гарантованого доступу до космосу, за якою Пентагон підтримує щонайменше дві американські ракетні програми, здатні виводити на орбіту супутники національної безпеки. Нині Космічні сили США користуються ракетами Falcon компанії SpaceX та Vulcan компанії United Launch Alliance. Проблеми з твердопаливними прискорювачами Vulcan двічі за останні два роки призводили до призупинення її польотів, через що кілька місій перенесли до SpaceX.

Командування космічних систем прогнозує потребу до 249 запусків середнього й важкого класів до початку 2030-х років — більш ніж удвічі більше за оцінку дворічної давнини. Rocket Lab заявила про 117 законтрактованих запусків ракет Neutron та Electron, а також підвищила ціну запуску Neutron із 55 млн до 70 млн доларів. Засновник і генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек заявив: «Можливості для запусків украй обмежені, і саме таку ситуацію ми прогнозували».

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