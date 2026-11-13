Пентагон перейменував офіс ШІ на Офіс суперінтелекту — Breaking Defense

Міністерство оборони США у Вашингтоні перейменувало Офіс головного цифрового директора та штучного інтелекту (CDAO) на Офіс суперінтелекту (SIO). Як повідомляє Breaking Defense, зміна назви не передбачає зміни місії відомства.

Термінологічна зміна

У Пентагоні заявили, що перейменування узгоджується з курсом адміністрації президента Дональда Трампа на заміну терміна «штучний інтелект» поняттям «суперінтелект» у федеральних органах влади. У вересні Трамп оголосив, що федеральні відомства мають використовувати термін super intelligence, або SI, замість AI. Він пояснив це тим, що слово «штучний» створює враження несправжності технології.

Керівник нового офісу Камерон Стенлі заявив, що відомство переходить від експериментальних прототипів до використання можливостей «суверенного суперінтелекту» для забезпечення військової переваги в усіх сферах. Водночас у технологічній спільноті термін «суперінтелект» традиційно вживають для позначення гіпотетичної форми загального штучного інтелекту, яка перевершує людський інтелект загалом. Таких систем нині не існує.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Програми продовжать роботу

Пентагон активно впроваджує технології штучного інтелекту у військові операції та внутрішні процеси відомства. CDAO розвивало платформу GenAI.mil, що надає військовослужбовцям доступ до комерційних генеративних моделей ШІ.

До портфеля офісу також належать Maven Smart System — платформа розвідки й наведення на цілі з використанням ШІ — та War Data Platform, центральний вузол даних, раніше відомий як Advana. Офіс також проводив навчання й експерименти з інтеграції штучного інтелекту та інших передових технологій у структурах оборонного відомства.

У Міноборони США зазначили, що перехід до назви SIO протягом найближчих тижнів поширять на цифрові системи, корпоративні застосунки та штаб-квартири структур відомства. Чинні програми, запити для промисловості й оборонні партнерства продовжаться без перерви. Відомство також запустило домен SI.mil, який стане основним цифровим доменом Офісу суперінтелекту.

Читай нас у