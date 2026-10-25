Пентагон підготував варіанти можливих ударів по Ірану після виборів у США — The Hill

Американські військові підготували варіанти можливих подальших ударів по Ірану, які можуть бути застосовані після проміжних виборів у США. Для їхнього проведення потрібен дозвіл Білого дому, повідомляє The Hill з посиланням на співрозмовників, обізнаних із плануванням.

За даними видання, Центральне командування США, відповідальне за Близький Схід, має кілька варіантів ударів, які представляють міністру оборони Піту Гегсету. Один зі співрозмовників The Hill заявив, що президент Дональд Трамп залишатиме всі варіанти відкритими до ухвалення остаточного рішення.

Позиція Пентагону

У Міністерстві оборони США заявили, що завдання відомства полягає у розробленні та поданні президентові військових варіантів. Водночас представник Пентагону відмовився коментувати гіпотетичні ситуації або майбутні операції. Центральне командування США на запит видання не відповіло.

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Як пише The Hill, адміністрація США на тлі застопорених дипломатичних переговорів прагне домогтися значних поступок від Ірану. Трамп раніше допускав можливість американського удару по Тегерану після листопадових проміжних виборів.

Погрози Тегерана

Експерт Eurasia Group Грегорі Брю сказав виданню, що іранські керівники публічно й приватно сигналізували про намір відповісти на можливу атаку США або Ізраїлю масштабніше та агресивніше, ніж раніше цього року. За його словами, Тегеран погрожує завдати ударів по американських базах і кораблях, нафтопроводах, нафтопереробних заводах та союзниках США в країнах Перської затоки.

За інформацією The Hill, США мають на Близькому Сході понад 50 тисяч військовослужбовців і близько 20 військових кораблів. Видання також зазначає, що на тлі ризику нового загострення ціни на нафту зросли: Brent перевищила 117 доларів за барель, а West Texas Intermediate торгувалася поблизу 102 доларів.

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