Пентагон шукає пропозиції штатів для нової військової бази — Breaking Defense

Пентагон у США запросив у губернаторів штатів пропозиції щодо розміщення нової військової бази. Рішення про місце для об’єкта очікують до червня 2027 року, повідомляє Breaking Defense. Пошук охоплює всю країну та є однією з двох ініціатив Міністерства оборони США у сфері військової інфраструктури.

Пошук локації

Про процес добору розповіла журналістка Ешлі Роук у випуску The Pentagon Buzz після розмови з Дейлом Марксом. Він відповідає в Міністерстві оборони США за об’єкти та енергетику. Пентагон звертається саме до губернаторів, а остаточне рішення має визначити локацію нової бази в межах США.

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Зміцнення чинних баз

Паралельно відомство розвиває ініціативу FORTRESS America, спрямовану на посилення вже наявних військових об’єктів. За даними видання, її метою є зміцнення баз проти широкого спектра загроз. До цієї роботи потенційно можуть залучити приватну промисловість. Таким чином, FORTRESS America стосується чинних баз, тоді як загальнонаціональний відбір — створення нового об’єкта.

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