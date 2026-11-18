Пентагон скоротив кількість визнаних кодів релігійної належності для військовослужбовців США з 211 до 31. У Міністерстві оборони назвали це адміністративним упорядкуванням обліку, однак зміна викликала критику з боку захисників релігійної свободи, повідомляє UPI.

Нові стандартизовані коди

Військово-повітряні сили США також доручили військовослужбовцям оновити записи відповідно до нового стандартизованого переліку кодів. Із 31 коду 21 припадає на християнські конфесії. У списку також залишилися агностицизм, віра бахаї, буддизм, Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, індуїзм, іслам, юдаїзм, сикхізм, а також категорії «без релігії» та «інша релігія».

Помічник міністра ВПС США з питань людських ресурсів і резерву Річард Андерсон заявив, що стандартизація потрібна капеланській службі для отримання точних демографічних даних і надання військовим підтримки з урахуванням їхніх переконань. Водночас ВПС уточнили, що під час вибору релігійної належності для жетонів військовослужбовці не будуть обмежені стандартизованим переліком.

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Виконавчий директор Chaplain Alliance for Religious Liberty Дерек С. Джонс погодився, що перелік потребував перегляду, але зазначив, що кодів могло б бути більше. За його словами, після початкового скорочення приблизно до 20 позицій список уже розширили, а його перегляд триває.

Реакція правозахисників

Засновник і президент Military Religious Freedom Foundation Майкі Вайнстайн заявив, що вимога оновити дані про релігійні переконання може створити ризики для військових, чиї переконання, на його думку, не приймає вище командування. Його організація представляє понад 100 тисяч військовослужбовців різних конфесій, а також людей без релігійної належності, секуляристів, гуманістів, атеїстів і агностиків.

Критика посилилася на тлі щомісячних телевізійних християнських молитовних служб, які міністр оборони США Піт Гегсет проводить у Пентагоні. На одній із таких служб він приймав пастора Дага Вілсона, який називає себе християнським націоналістом; його висловлювання зазнавали критики через зв’язки з рухом прихильників переваги білої раси. Вайнстайн вважає, що новий порядок може суперечити конституційним гарантіям релігійної свободи.

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