У США Пентагон веде переговори з американськими автовиробниками General Motors і Ford щодо їхнього залучення до масового виробництва військових дронів. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The Wall Street Journal.

Виробничі потужності автовиробників

Міністерство оборони США прагне використати розвинені виробничі мережі та ланцюги постачання автомобільних компаній, щоб наростити випуск розвідувальних і ударних безпілотників. За одним із обговорюваних варіантів, автовиробники постачатимуть компоненти для вже наявних виробників дронів, а не обов’язково випускатимуть готові безпілотні системи.

General Motors розглядає можливість виробництва двигунів для дронів. Представники Пентагону також обговорювали можливу співпрацю з Ford, канадським постачальником автокомпонентів Magna International та іншими промисловими компаніями.

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Плани закупівель і труднощі

Жодних угод поки не уклали, а переговори перебувають на ранньому етапі. Керівники автомобільних компаній по-різному оцінюють таку перспективу.

Пентагон планує закупити мільйони дронів у найближчі роки. Водночас американські виробники безпілотників, багато з яких є відносно невеликими компаніями, не мають достатніх промислових потужностей для очікуваного попиту військових.

Вашингтон також намагається зменшити залежність від компонентів китайського виробництва, оскільки Китай понад десять років домінує на світовому ринку дронів. Для автовиробників вихід на оборонний ринок може бути пов’язаний із питаннями прибутковості, непередбачуваністю військових контрактів, репутаційними ризиками та невизначеністю щодо фінансування Конгресом. Пентагон оцінює потенційний обсяг ринку військових дронів у 20–30 млрд доларів на рік і розглядає великі контракти для заохочення промислових компаній до участі.

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