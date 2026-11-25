За даними The Independent, Пентагон США на ранній стадії обговорює можливу федеральну позику на 15 млрд доларів каліфорнійському оборонному стартапу Hadrian Automation. Серед інвесторів компанії є венчурний фонд 1789 Capital, партнером якого після перемоги Дональда Трампа на виборах у листопаді 2024 року став його син Дональд Трамп-молодший.

Якщо фінансування погодять у заявленому обсязі, воно стане однією з найбільших державних позик в історії США. За даними ProPublica, сума приблизно вдвічі перевищує оцінку Hadrian під час літнього раунду залучення коштів і вдесятеро більша за найбільшу позику, видану в межах нещодавнього розширення кредитної програми Пентагону.

Кошти можуть спрямувати на автоматизовані заводи

Згідно з документами та інтерв’ю, які вивчила ProPublica, позику планують використати для будівництва 12 автоматизованих заводів разом з іншими оборонними й комерційними компаніями. На цих підприємствах передбачається наростити виробництво боєприпасів, дронів і високоточних компонентів.

Фінансування можуть надати через Управління стратегічного капіталу Пентагону. Конгрес створив цей підрозділ за адміністрації Джо Байдена для зміцнення внутрішніх ланцюгів постачання на тлі конкуренції з Китаєм, водночас заборонивши йому фінансувати суто військові проєкти. У документах Пентагону зазначено, що заводи Hadrian зосереджуватимуться на військових боєприпасах і компонентах, але зможуть швидко перейти на комерційне виробництво.

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Пентагон заперечує вплив політичних зв’язків

Представники Пентагону заперечили, що політичні зв’язки інвесторів впливають на рішення щодо фінансування. Водночас відомство не підтвердило суму в 15 млрд доларів і назвало перемовини з Hadrian такими, що перебувають на ранній стадії. Представник Білого дому також заявив ProPublica, що саме Hadrian першою звернулася до Пентагону.

1789 Capital повідомила, що володіє міноритарною часткою Hadrian, не розкриваючи її розміру, і не втручається в рішення щодо державних контрактів. Адвокат Дональда Трампа-молодшого Алан Ґартен заявив, що його клієнт не брав участі в роботі Hadrian або переговорах про федеральну позику.

Hadrian заснували у 2020 році. Компанія поєднує робототехніку з власним програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту та заявляє, що прагне компенсувати нестачу кваліфікованих кадрів в аерокосмічному й оборонному виробництві. У березні компанія отримала від ВМС США зобов’язання на суму до 900 млн доларів для виробництва компонентів підводних човнів.

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