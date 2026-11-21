Міністр оборони США Піт Гегсет, за даними медіа, запровадив нові обмеження у військових відносинах Вашингтона з Канадою. Йдеться про засекречену директиву Пентагону, яку поширили минулого тижня, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на The Washington Post.

The Washington Post зазначила, що не ознайомлювалася з текстом меморандуму. Інформацію про нього виданню надали посадовці, обізнані із ситуацією, на умовах анонімності. Один зі співрозмовників газети сказав, що в Канаді цей крок, імовірно, сприймуть як образу.

Позиція Пентагону

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що відомство вживає заходів, аби взаємодія з Канадою відповідала конкретним оборонним цілям США. За його словами, директива не вплине на обмін оборонною розвідувальною інформацією та співпрацю в межах НАТО і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки.

Посадовець однієї з країн розвідувального альянсу Five Eyes повідомив, що Вашингтон не подавав формальних сигналів про зміну обміну інформацією. Водночас, за його словами, американські посадовці протягом останнього року ділилися меншим обсягом даних на кількох платформах.

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Напруження між США і Канадою

Як зазначає видання, нові обмеження поглиблюють ширшу суперечку між двома країнами. Вона відбувається на тлі неодноразових заяв президента Дональда Трампа про можливу анексію Канади та торговельного протистояння через мита на сталь, алюміній та інші товари.

Канада у відповідь запровадила тарифи. Прем’єр-міністр Марк Карні у березні заявляв, що країна збільшила оборонні видатки до 2% валового внутрішнього продукту. Канадський міністр оборони Девід Макгінті також критикував серпневий допис Гегсета в соціальних мережах, назвавши його негідним посади очільника Пентагону.

У п’ятницю Трамп заявив, що Канада почувається «надто впевнено», і Вашингтон більше не може цього допустити. Міністерство національної оборони Канади не надало Anadolu коментаря щодо повідомлення на момент публікації.

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