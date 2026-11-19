Пентагон уклав із американським стартапом CycloKinetics контракт на 86,3 млн доларів для розвитку альтернативних видів пального, придатних для військової авіації, космічних запусків та озброєнь. Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на компанію.

Пальне без переобладнання техніки

Заснована 2009 року компанія зі штату Юта понад десять років співпрацює з Міністерством оборони США над паливом, яке може замінювати традиційне авіаційне та інше пальне без істотної модифікації наявних двигунів і паливних систем.

Генеральний директор CycloKinetics Мукунд Каранджикар заявив, що паливні рішення компанії виробляють із циклопарафінових вуглеводнів і вони мають вищу енергетичну щільність. За його словами, новий контракт має допомогти створити виробничий прототип, який продемонструє можливості масштабування технології до комерційного рівня.

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Три види пального

CycloKinetics розробляє три продукти: замінник реактивного пального CycloJP, ракетне пальне CycloRP та пальне для ракет CK-10. Каранджикар стверджує, що авіаційний і ракетний варіанти можуть збільшувати дальність платформ. Раніше він заявляв, що пальне для літаків потенційно здатне збільшити дальність польоту приблизно на 30%.

За словами керівника компанії, CycloRP може дати змогу виводити на орбіту більшу масу. CycloKinetics також заявляє, що вже випробувала свої рішення на військових платформах, не уточнюючи, на яких саме. Компанія стверджує, що під час тестів пальне можна було використовувати як пряму заміну звичайному, водночас забезпечуючи кращі показники.

Каранджикар повідомив, що за умови масштабного виробництва один завод потенційно зможе випускати десятки мільйонів галонів пального на рік. Компанія також розглядає комерційний авіаційний ринок.

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