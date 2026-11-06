Пентагон умовно схвалив позику $250 млн стартапу 6K для заводу в Теннессі — TechCrunch

Міністерство оборони США умовно схвалило позику на 250 млн доларів американському стартапу 6K для будівництва заводу з виробництва матеріалів для акумуляторів у штаті Теннессі. Про це повідомляє TechCrunch.

Завод у Теннессі

Компанія 6K, заснована 12 років тому та розташована в Норт-Андовері, штат Массачусетс, заявила про отримання умовного схвалення фінансування. Майбутнє підприємство використовуватиме технологію на основі мікрохвиль для виробництва матеріалів для акумуляторів, які не мають залежати від китайських постачальників.

Інтерес Пентагону до нарощування внутрішніх виробничих потужностей пов’язаний, зокрема, з використанням батарей у військовій сфері.

Мікрохвильова плазма

Технологія 6K передбачає нагрівання металів мікрохвилями до стану плазми з подальшим осадженням матеріалу на поверхню. За даними компанії, це дає змогу скоротити кількість етапів виробництва катодного матеріалу — одного з ключових компонентів батарей.

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Компанія також заявляє, що її процес можна застосовувати для кількох типів акумуляторів, зокрема літій-залізо-фосфатних батарей LFP.

Попереднє фінансування

Раніше 6K отримала грант Міністерства енергетики США на 50 млн доларів у межах Закону про двопартійну інфраструктуру. Цей грант, виділений у 2023 році, скасувала адміністрація Трампа, після чого компанії довелося подати заявку повторно.

Спочатку запуск заводу планували на 2024 рік, однак скасування гранту та невизначеність на ринку електромобілів змусили 6K переглянути свої плани.

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