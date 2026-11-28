Міністерство оборони США зобов’язалося виділити понад 81,5 млн доларів на підтримку операції з перевезення та утримання мігрантів на військово-морській базі Гуантанамо на Кубі. Від початку Operation Southern Guard у 2025 році на об’єкті утримували 849 людей, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на звіт головного інспектора Пентагону.

Місткість бази була нижчою за заявлену

Операцію розгорнули після того, як у січні 2025 року президент США Дональд Трамп доручив федеральним відомствам підготувати місця для утримання мігрантів, яких він назвав пріоритетними для затримання. Тоді Трамп заявляв про 30 тисяч місць у Гуантанамо.

Водночас звіт інспектора встановив, що максимальна місткість об’єкта протягом усієї операції становила лише 399 осіб. Станом на 3 вересня на базі утримували вісьмох мігрантів. Раніше неназваний посадовець США повідомив CNN, що потенціалу для розміщення 30 тисяч людей, який база могла мати у 1990-х роках, більше не існувало.

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Тривалість утримання зростала

Станом на вересень на базі перебували приблизно 350 американських військовослужбовців, які підтримували операції Міністерства внутрішньої безпеки США. Їхня кількість могла змінюватися з часом.

У липні—вересні 2026 року мігранти перебували в Гуантанамо в середньому сім днів. У звіті зазначено, що тривалість утримання загалом зростала через труднощі з домовленостями про повернення людей до країн походження та обмеження у розкладі рейсів. Один мігрант перебував на базі 102 дні до переведення.

Найбільша частка фінансування операції припала на армію США, хоча звіт не містить деталізованої інформації про витрати. Демократи раніше критикували використання дорогих військових літаків для перевезення мігрантів до Гуантанамо. Сенаторка Елізабет Воррен назвала такі рейси політичними діями, які, за її словами, не роблять США безпечнішими.

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