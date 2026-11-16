Пентагон вивчає можливість переслідування Бретта Сильвії — The Independent

У США Пентагон вивчає можливість власного кримінального переслідування Бретта Сильвії, якого 28 жовтня звільнили з посади керівника напряму стратегії, планування та політики в Об’єднаному комітеті начальників штабів. Як повідомляє The Independent, це може бути пов’язано з підозрами у передаванні секретної інформації пресі.

За даними The Washington Post, адміністрація президента США доручила військовим розглянути можливість окремого провадження щодо Сильвії. У такому разі його дії можуть перевіряти одночасно Міністерство оборони США та Міністерство юстиції.

Підозри у витоку інформації

Неназваний посадовець, на якого посилається The Washington Post, заявив, що матеріали передали виконувачу обов’язків міністра армії Адаму Теллу для подальшого розгляду. За його словами, Сильвія нібито повідомив військовим слідчим, що робив нотатки із засекречених урядових документів і передавав отриману з них інформацію журналісту.

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Цей же посадовець стверджував, що Сильвія спілкувався з журналістом через Signal та видалив їхнє листування. Офіційної причини його звільнення спочатку не повідомляли.

Заява Пентагону та можливий військовий суд

Наступного дня після звільнення речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що відомство не допускає навмисного несанкціонованого розголошення секретної інформації. Він не назвав Сильвію, однак повідомив про кадрові заходи та передачу матеріалів до Міністерства юстиції.

Експерти з військового права зазначили, що залучення команди міністра оборони Піта Гегсета може ускладнити процедуру, яка має відбуватися без втручання старших посадовців. Якщо дисциплінарне провадження продовжать у системі Пентагону, призначений генерал вирішуватиме, чи передавати справу до військового суду. У разі розгляду справи судом рішення ухвалюватиме колегія з восьми військових, вищих за обвинуваченого за званням.

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