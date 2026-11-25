У США Пентагон уклав із Boeing контракт на 2,82 млрд доларів на постачання 15 літаків-заправників KC-46A Pegasus. Це остання виробнича партія в межах початкового контракту на програму, укладеного у 2011 році, повідомляє Defense News.

Остання партія за початковою угодою

Нова угода приблизно на 350 млн доларів дорожча за попередню партію з 15 літаків, яку Повітряні сили США придбали роком раніше за 2,47 млрд доларів. Виконання попереднього замовлення очікується до середини 2029 року, а нового — до середини 2030 року.

Повітряні сили США вже отримали 116 KC-46A. За даними Boeing, загалом 203 такі літаки або вже перебувають в експлуатації, або законтрактовані у світі. Ці літаки також використовують Японія та Ізраїль.

Подальші закупівлі залежать від усунення проблем

Контракт на 15 машин є 13-ю й останньою виробничою партією, вартість якої була передбачена початковою угодою. Надалі Повітряні сили США планують закупити у Boeing до 75 додаткових KC-46A в межах програми продовження виробництва танкерів. Військові хочуть мати 263 такі літаки, щоб повністю замінити KC-135, побудовані у 1950-х і на початку 1960-х років.

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Заступник начальника штабу Повітряних сил США генерал Джон Ламонтень заявляв, що закупівля ще 75 літаків залежатиме від усунення Boeing наявних недоліків. Найвідоміші проблеми KC-46A стосуються штанги для дозаправлення в повітрі та системи дистанційного бачення Remote Vision System: її камери використовують оператори для спрямування штанги.

Модернізація системи спостереження

У червні Boeing повідомила про завершення першого етапу льотних випробувань оновленої системи RVS 2.0. Повітряні сили США розраховують розгорнути її влітку 2027 року — на три роки пізніше від початкового графіка. Boeing зафіксувала понад 7 млрд доларів збитків за програмою, оскільки контракт має фіксовану ціну і виробник самостійно покриває перевищення витрат.

Основними чинниками, що обмежують готовність KC-46 до польотів, Повітряні сили називали надійність системи дозаправлення та дефіцит запчастин. У травні Повітряні сили США та Boeing погодили план, який разом із фінансуванням у бюджетному запиті на 2027 фінансовий рік має збільшити доступність літаків більш ніж на 20% до 2030 року.

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