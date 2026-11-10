PEO заявила: понад 188 тисяч працівників Кіпру заробляють менш як 1500 євро — Cyprus Mail

Понад 188 тисяч найманих працівників на Кіпрі заробляють менш як 1500 євро на місяць, заявила профспілка PEO. Це більш як третина всіх працівників за наймом у країні, повідомляє Cyprus Mail.

У PEO вважають, що економічне зростання недостатньо покращило матеріальне становище низькооплачуваних працівників. За оцінкою профспілки, подорожчання житла, товарів повсякденного вжитку та інші витрати домогосподарств створюють фінансовий тиск на людей із невисокими доходами.

Результати колективних переговорів

Генеральна рада PEO розглянула результати колективних переговорів цього року та визначила пріоритети на наступний етап. Наразі поновлено 174 колективні договори, які охоплюють 104 183 працівників. Вони передбачають середнє підвищення зарплат та інших виплат більш як на 3% додатково до автоматичного коригування відповідно до вартості життя.

Домовленості також включають скорочення робочого тижня у сферах, де працівники раніше працювали понад 38 годин, збільшення внесків до фондів забезпечення та поліпшення компенсацій за відпустки у зв’язку з материнством, батьківством, доглядом за дитиною та доглядом за близькими.

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У профспілці назвали результати обнадійливими, однак недостатніми для подолання фінансових труднощів домогосподарств із низькими доходами. PEO має намір домагатися подальшого підвищення базової оплати праці, насамперед для працівників на нижньому рівні зарплатної шкали.

Вимоги на 2027 рік

Однією з головних вимог PEO на 2027 рік є запровадження 38-годинного робочого тижня без зменшення заробітку. Профспілка також виступає за вищі стартові зарплати, кращі пенсійні умови через фонди забезпечення та посилення юридичної ваги галузевих колективних договорів.

PEO також пропонує посилити контроль за дотриманням колективних договорів і пов’язати дозволи на роботу для працівників із країн поза ЄС із виконанням роботодавцями таких домовленостей. Окремо профспілка закликає уряд виконати зобов’язання визначати національну мінімальну зарплату в погодинному вимірі та суттєво підвищити її з урахуванням вартості життя.

Серед інших пропозицій — розвиток соціального й доступного житла, субсидії на оренду, постійне зниження ПДВ на електроенергію, припинення подвійного оподаткування пального та збільшення соціальних виплат.

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