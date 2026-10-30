Перебої з водою посилили невдоволення виборців у Йоганнесбурзі — TimesLIVE

У районі Кенсінгтон у Йоганнесбурзі, ПАР, мешканці скаржаться на багатоденні перебої з водопостачанням напередодні виборів, запланованих на 4 листопада. Через нестабільну подачу води люди змушені наповнювати відра та пляшки щоразу, коли вона з’являється, повідомляє TimesLIVE.

Мешканці не очікують швидких змін

Житель району Абель Мабуї розповів, що в його домівці води не було кілька днів. За його словами, подача стала непередбачуваною: інколи вода є, а інколи зникає. Він має намір голосувати, хоча й не покладає великих надій на зміни.

Мабуї також заявив, що політики мають думати про людей і забезпечувати базові послуги. Він сподівається, що результати виборів принесуть зміни для громади.

42-річна Номса Хумало також планує взяти участь у голосуванні, однак не хоче завищувати очікування від його результатів. Вона сказала, що за можливості розглянула б переїзд до свого подружнього дому в Гіяні, провінція Лімпопо, де має насос для води зі свердловини. Водночас залишити Йоганнесбург їй складно через потребу працювати та безробіття.

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Резервуари закривають на ніч

Муніципальний радник виборчого округу Кенсінгтон Карлос да Роша заявив, що ситуація з водою в районі стала дедалі нестабільнішою протягом останніх двох тижнів. За його словами, вода повертається, а потім знову зникає, і мешканці не знають, коли можуть розраховувати на подачу.

Да Роша пояснив, що резервуари вночі закривають, аби вони наповнилися, а вранці знову відкривають для розподілу води. Однак це не усунуло проблему, бо обсяг води, що надходить до резервуарів, також зменшився.

Радник запропонував розглянути графік подачі води раз на два дні, щоб домогосподарства могли зробити запас. Він також висловив сумнів, що наявної кількості водовозів достатньо для забезпечення мешканців. TimesLIVE звернувся по коментар до Johannesburg Water і зазначив, що додасть відповідь після її отримання.

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