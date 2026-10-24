Перед виборами в Ізраїлі посилилися ШІ-атаки та персональні нападки — The Hindu

В Ізраїлі за кілька днів до виборів передвиборча кампанія загострилася через персональні нападки, провокативну рекламу та поширення в соцмережах зображень, створених за допомогою штучного інтелекту. Як повідомляє The Hindu, опитування напередодні голосування 27 жовтня показують майже рівну підтримку блоку прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та табору його головного правоцентристського суперника Гаді Айзенкота.

ШІ-контент у кампанії

21 жовтня Айзенкот опублікував у X відео з привітанням Нетаньягу з 77-річчям. У ролику були згенеровані ШІ персонажі, зокрема бойовик ХАМАС, який говорить із тунелю, та зображення верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї. Відео відсилало до тверджень, нібито Нетаньягу сприяв збереженню влади ісламістського руху в Газі; прем’єр-міністр рішуче це заперечує.

Нетаньягу також використовував ШІ-контент проти суперника. У липні він оприлюднив відео, в якому Айзенкот відмовляється обійняти юнака у футболці з написом Єдність Ізраїлю та натомість обіймає арабо-ізраїльського кандидата Мансура Аббаса. Ролик викликав обурення через твердження, що юнака зробили схожим на сина Айзенкота, який загинув у боях у Газі 2023 року. Партія Нетаньягу це заперечила.

Нападки на арабські партії та кандидатів

Табір Нетаньягу поширював ролики, що грають на побоюваннях щодо можливої коаліції опозиції з арабо-ізраїльськими партіями. У деяких відео єврейські опозиційні політики знімають маски й постають арабо-ізраїльськими кандидатами, а в інших араби зображені над будівлею парламенту, що руйнується. По країні також з’явилися білборди партії Лікуд із гаслом Праві або Палестина поруч із фотографіями арабо-ізраїльських політиків.

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Голова Форуму регіонального мислення Інституту Ван Ліра в Єрусалимі Таїр Абу Рас назвав це підбурюванням, насамперед з боку табору прем’єра. За його словами, праві сили вважають участь арабської партії в коаліції нелегітимною та намагаються нав’язати таке сприйняття коаліції Айзенкота.

Особисті атаки

Мішенню нападок стали й кандидати, чиї родини постраждали під час воєн після атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Лалі Дерай, син якої загинув у Газі 2024 року, балотується від нової ультраправої партії Амха Ізраїль, що виступає за загальний військовий призов. Вона заявила про скоординовану кампанію дискредитації, в якій згадують смерть її сина та звинувачують її у зраді його пам’яті.

На неофіційній Facebook-сторінці прихильників Лікуду також опублікували зображення, що протиставляло двох матерів: кандидатка від партії Талік Гвілі була зображена на тлі ізраїльського прапора, а Ейнав Цангаукер, яка критикує Нетаньягу, — серед протестувальників, тонованих червоним кольором. Підпис до допису протиставляв одну групу іншій.

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