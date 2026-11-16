Передзамовлення GTA 6 оцінили у $1,18 млрд — Motor1

Цифрові передзамовлення гри Grand Theft Auto 6 у світі станом на 13 листопада оцінювалися приблизно у 12,13 млн копій, а дохід від них — у $1,18 млрд. Такі підрахунки на основі даних аналітичної компанії Sensor Tower наводить Motor1.

Це оцінки сторонньої аналітичної компанії, а не офіційні показники Rockstar Games чи її материнської компанії Take-Two Interactive. Якщо поділити оцінений дохід на кількість передзамовлень, середній показник становитиме близько $97 за копію.

Перевага PlayStation 5

Близько 75% усіх цифрових передзамовлень, або приблизно 9,08 млн копій, було оформлено через PlayStation Store. Їхній орієнтовний дохід становить $880 млн. На консолі Xbox Series X і Series S припало близько 25% передзамовлень — приблизно 3,05 млн копій на суму близько $300 млн.

Sony заявила, що GTA 6 стала найбільш передзамовлюваною грою в історії PlayStation Store. Microsoft також підтвердила, що гра має найбільшу кількість передзамовлень в історії Microsoft Store, але точних показників обидві компанії не оприлюднили.

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Попит на дорожче видання

Стандартна версія GTA 6 коштує $79,99, а Ultimate Edition — $99,99. За даними Reuters із посиланням на Sensor Tower, наприкінці серпня майже 90% передзамовлень припадало на дорожче видання гри.

Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельнік під час оголошення фінансових результатів 9 листопада заявив, що передзамовлення сягали безпрецедентного рівня. Під час телефонної конференції він також сказав, що вони значно перевищують початкові очікування компанії.

Вихід GTA 6 запланований на 19 листопада для PlayStation 5 і Xbox Series X|S. Події гри розгортатимуться у Вайс-Сіті та вигаданому штаті Леоніда, а головними героями стануть Джейсон і Люсія.

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