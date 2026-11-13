Перегляд ТБ пов’язали зі швидшим погіршенням функції нирок — News-Medical

В Австралії 12-річне дослідження за участю 6220 дорослих виявило: триваліший щоденний перегляд телевізора пов’язаний зі швидшим зниженням функції нирок. Сильніший зв’язок спостерігали серед людей із цукровим діабетом 2 типу, повідомляє News-Medical.

Дані спостереження протягом 12 років

Науковці проаналізували дані учасників Австралійського дослідження діабету, ожиріння та способу життя AusDiab віком від 25 років. Базове обстеження відбулося у 1999–2000 роках, наступні — через п’ять і 12 років. Вагітних жінок та людей із діабетом 1 типу до аналізу не включали.

Функцію нирок оцінювали за розрахунковою швидкістю клубочкової фільтрації на підставі рівня креатиніну в крові. Учасники також повідомляли, скільки часу протягом попереднього тижня вони дивилися телевізор, відео або DVD у будні й вихідні. Фізично неактивними вважали тих, хто приділяв фізичній активності менш як 150 хвилин на тиждень.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Результати та обмеження

За 12 років середній показник швидкості клубочкової фільтрації зменшився з 96,5 до 89,9 мл/хв/1,73 м², тоді як середня тривалість перегляду телевізора зросла з 1,77 до 1,91 години на день. Додаткова година перегляду на добу асоціювалася з прискоренням річного зниження функції нирок на 2–3%. Дослідники оцінили це як приблизно два додаткові місяці вікового зниження показника за п’ять років.

Аналіз також припустив сильніший зв’язок серед жінок, однак цей результат був менш послідовним у додаткових перевірках. Дані щодо фізично неактивних учасників також виявилися непослідовними, а в основному аналізі взаємодія не була статистично значущою. Дослідження має спостережний характер, тому не встановлює, що саме перегляд телевізора спричиняє погіршення функції нирок. На результати могли впливати самооцінка рівня активності, вибуття частини учасників, тривалість діабету, харчування та застосування ліків.

Читай нас у