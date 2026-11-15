Переговори Лікуду та Яшар про уряд єдності завершилися без прогресу — Anadolu Agency

В Ізраїлі перший раунд переговорів між партією «Яшар» мандатарія на формування уряду Гаді Айзенкота та «Лікудом» виконувача обов’язків прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу завершився без прогресу у створенні уряду єдності. Зустріч 15 листопада в готелі в Герцлії тривала близько години й 15 хвилин, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на газету Yedioth Ahronoth.

Суперечка щодо посади прем’єра

Головна розбіжність стосується того, хто очолить майбутній уряд. Айзенкот прагне сформувати кабінет під своїм керівництвом і не погоджується на ротацію на посаді прем’єр-міністра з Нетаньягу. У «Лікуді» наполягають, що партія увійде до коаліції, лише якщо Нетаньягу обійматиме посаду прем’єра — або без ротації, або в межах ротаційної угоди.

«Лікуд» також вимагає приєднання до уряду всіх партій блоку Нетаньягу, зокрема партії «Оцма Єгудіт» Ітамара Бен-Гвіра. Це є ще одним предметом незгоди з Айзенкотом. Проти участі в уряді, до якого ввійде Нетаньягу, виступили партнери Айзенкота Яїр Лапід, Авігдор Ліберман і Яїр Голан.

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Подальші контакти

Партію «Яшар» на зустрічі представляли депутати Кнесету Хілі Троппер і Йоав Горовіц. Від «Лікуду» брали участь голова парламентської фракції партії Офір Кац і юрист Міхаель Рабелло, колишній юридичний радник Нетаньягу. Також був присутній Шалом Шломо — політичний радник колишнього прем’єр-міністра Нафталі Беннета, який представляв партію Беннета «Разом».

За даними Yedioth Ahronoth, сторони погодилися продовжити контакти, однак для істотного прогресу може знадобитися особиста зустріч Нетаньягу та Айзенкота. Айзенкот отримав мандат на формування уряду 8 листопада після того, як його кандидатуру рекомендували 67 депутатів Кнесету. Нетаньягу рекомендували 46 парламентарів, а семеро не підтримали жодного з кандидатів.

На формування коаліції Айзенкот має 28 днів із можливістю продовження терміну ще на 14 днів. У вівторок Кнесет також має голосувати за заміну чинного спікера Амiра Охани з «Лікуду» на депутата «Яшар» Матана Кахану.

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