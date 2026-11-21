Переговори ООН щодо регулювання систем озброєння з незначним або відсутнім людським контролем завершилися зобов’язанням продовжити роботу над новими правилами до 2028 року. Як повідомляє The Independent, учасники домовилися провести подальші переговори впродовж двох років.

Прихильники вимагали обов’язкових правил

Прихильники обмежень закликали у стислі строки ухвалити юридично обов’язкові правила для систем, які можуть з різним рівнем автономності ідентифікувати та уражати цілі. Такі системи іноді називають «роботами-вбивцями».

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Цю позицію підтримали приблизно 100 держав. США, Росія — держава-агресор, та Ізраїль, яких джерело називає великими виробниками озброєнь, виступили проти такого підходу.

Статус майбутніх правил лишився невизначеним

За даними видання, заперечення Росії послабили підсумкову домовленість і не виправдали очікувань правозахисних груп. Учасники не вирішили, чи матимуть майбутні заходи юридично обов’язкову силу.

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